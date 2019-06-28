حضرموت.. مؤتمر صحفي بسيئون يستعرض ترتيبات انطلاق بطولة الملاكمة العربية

استعرضت اللجنة التحضيرية لبطولة الملاكمة العربية للمحترفين بسيئون الترتيبات الأخيرة لانطلاق البطولة مساء اليوم بصالة الشهيد علي عبيد بامعبد بمدينة سيئون.

وأكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة التحضيرية عبدالهادي التميمي خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة أعدت للبطولة برنامجا متكاملا يحوي عدد من الأنشطة السياحية والثقافية والفنية المختلفة التي تبرز الموروث والعادات الحضرمية.

ولفت الى أن استضافة سيئون لهذا الحدث الرياضي يأتي بهدف اطلاع الزوار على التراث التاريخي والمعالم السياحية، واكتشاف القدرات والمواهب الشبابية وتنميتها وتأهيلها، اضافة الى الاستفادة من وجود النخب الرياضية وتفعيل الشراكة معهم بما يسهم في تطوير البنية الرياضية.

وأشار التميمي الى أن الحضور للبطولة يكون عبر الأندية الرياضية ومنظمات المجتمع المدني كرد اعتبار لهم على جهودهم المضنية ووقوفهم مع السلطة ومساندتهم لها في تنفيذ الكثير من البرامج المختلفة، وأن البطولة ستنقل على الهواء عبر قناة حضرموت الفضائية.

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري عن شكره لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لرعايته للبطولة.