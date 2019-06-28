الأمير يبحث إمكانية استفادة اليمن من تجربة المجر في المجال الأمني والعسكري

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الأمير، اليوم مع مدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع المجرية بيتر جيلا إمكانية الاستفادة من الخبرات المجرية في مجالات بناء المؤسسات الأمنية ونزع الألغام والتعامل مع المتفجرات والعبوات الناسفة لما تمتلك المجر من خبرة واسعة من خلال مشاركتها في عمليات مكافحة الإرهاب ضمن حلف الناتو في كل من أفغانستان والعراق.

وبحسب وكالة "سبأ" جرى بحث إمكانية استفادة اليمن من الخبرات المجرية في مجال الرقابة على الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

واكد الأمير رغبة اليمن في الاستفادة من تجارب المجر الواسعة في المجالات الأمنية والعسكرية .. مشيرا الى جهود الحكومة الشرعية لترتيب الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة.

بدوره عبر المسؤول المجري عن تطلعه للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لليمن واستقبال وتدريب فريق من المتخصصين في مجال التعامل مع العبوات المتفجرة واشراك الكوادر اليمنية في الدورات التدريبة التخصصية الأمنية والعسكرية سواء تلك المقدمة من المجر او المقدمة بالتعاون مع حلف الناتو.

واستعرض قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي ينظم العلاقة بين الجهات الأمنية والعسكرية ومختلف الجهات المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية.