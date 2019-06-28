احباط محاولة تهريب قطع أثرية قديمة إلى الخارج

أعلنت قوات الدعم والإسناد، عن إحباط محاولة تهريب قطع أثرية قديمة إلى الخارج عبر مطار عدن الدولي .

وبحسب بيان صادر عن إعلام قوات الدعم، فإن نقطة الحسيني التابعة لألوية الدعم والإسناد ضبطت صباح الخميس قطع أثرية بمحافظة لحج قادمة من محافظة صنعاء شمال البلاد.

وقال قائد نقطة الحسيني في تصريح صحفي لـ" القسم الإعلامي بألوية الدعم والإسناد " : ان افراد النقطة افشلوا تهريب قطع اثرية قديمة كان المهرب يحاول تهريبها الى خارج عدن عبر مطار عدن بحسب اعترافاته الاولية.

واضاف الوجيه : إن المهرب كان يصطحب عائلة معه بغية التموية على النقاط الأمنية الا ان الحس الامني الذي يتمتع به جنود نقطة الحسيني افشلوا مساعيه.

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وختم تصريحه بـ": جرى بعد ذلك التحريز على المضبوطات وتسليمها للجهات المختصه، فيما تم تسليم المهرب الى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

الجدير ذكره ان قوات الدعم والإسناد المنتشره في المحافظات المحررة قد افشلت بوقت سابق عددا من عمليات تهريب المحظورات وتهريب الآثار وغيرها.

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