شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة جديدة ومتعمدة من الرئيس الأمريكي للسعودية .. والأمير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا الرد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصالح الاقتصادية مع السعودية أهم من التركيز على محاسبتها في قضايا من قبيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي.



وقال ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان سيعمل بوصايا الأمم المتحدة ويأمر الـ"إف بي آي" بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي: "أعتقد أنه تم التحقيق بهذه القضية بعمق".





كما أشار ترامب مجددا إلى أن على السعودية دفع ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة، وأضاف: "تحدثت في الصباح الباكر مع الأمير (محمد بن سلمان) وأخبرته أنه يجب أن يدفع لنحميه".



— Meet the Press (@MeetThePress) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وعندما سأله المحاور: "وطالما أنهم يدفعون ستتغاضى عن بعض سلوكياتهم المشابهة لهذه؟"، فأجاب ترامب: "لا"، لكنه أشار إلى أن بعض دول المنطقة ومنها إيران "ترتكب أفعالا أكثر فظاعة مما حدث لخاشقجي".

وقال: "قتلت إيران أعدادا كبيرة في يوم واحد، دول أخرى في الشرق الأوسط تشكل مناطق صراع، فإذا نظرت إلى السعودية، عليك أن تنظر إلى إيران والدول الأخرى، لن أذكر أسماء والق نظرة على ما يحدث".

وأضاف: "لست ذلك الغبي الذي يقول لا نريد أن نتعامل معهم (السعوديين) تجاريا"..."ما أقوله هو أنهم ينفقون من 400 إلى 450 مليار دولار في فترة من الزمن. وبالمناسبة، إذا ما أوقفوا التعاون التجاري معنا، أتعلم ما سيقومون بفعله؟ سيتعاملون تجاريا مع الصين وروسيا"، مضيفا للمحاور: "فلنأخذ أموالهم.. فلنأخذ أموالهم يا تشاك".

وتواجه السعودية انتقادات واسعة وخاصة من قبل تركيا على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.

واعترفت السعودية بعد عدة روايات متناقضة بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، والتخلص من جثته بمساعدة "متعاون محلي".

وأعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات بالتورط في الجريمة لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن "الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة".

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وحول تصريحات ترابمب ، رفض ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تمول الجيش السعودي.

وقال بن سلمان في لقاء بثته وكالة بلومبرغ ، في أكتوبر 2018 "منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله".

وكان ترامب قد أدلى بتلك التصريحات خلال تجمع حاشد قبل أيام في ولاية مسيسبي قائلا "عندما تكون هناك دول غنية مثل السعودية أو اليابان أو كوريا الجنوبية ...إننا نمد جيوشهم بالسلاح" .

واستطرد متسائلا "هل سيدفعون مقابل ذلك ؟ المشكلة أنه لا أحد يسأل".

وكان ترامب قد قال إنه أخبر الملك سلمان أنه ربما لن يتمكن من البقاء في السلطة أسبوعين إن لم يحظ بالدعم العسكري الأمريكي مطالبا إياه بالدفع مقابل ذلك.

ونفى بن سلمان أي خلاف بين ترامب وبلاده، قائلا " تعرفون،أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة، يجب أن تتقبلوا هذا الأمر".

وأضاف "لن يكون لديك صديق يقول أمورا جيدة عنك 100 بالمائة لكن سيكون هناك خلافات في الرأي ونحن نضع هذا الكلام ضمن هذا النطاق".

ورغم التصريحات القوية والمتكررة من ترامب حول الملك سلمان ونجله إلا أن إدارته تحظى بعلاقة وثيقة معها.