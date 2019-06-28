شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة .. تسخر من عذاب القبر .. سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، امتعاضها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بسبب صور نشرتها. ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لنفسها أثناء قضاء إجازة الصيف، حيث أظهرت الصورة ساقها كامل ، وسط غضب شديد من متابعيها. Advertisements وقال أحد متابعي السباعي : “لا عيب شنه النومه ربي يهدينا ويهديك تذكري عذاب القبر”، وردت “ناهد السباعي على كلام المغرد: “والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة .. تسخر من عذاب القبر .. سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.