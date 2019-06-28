تراند اليوم : حقيقة هروب الاميرة هيا بنت الحسين الى المانيا

حقيقة هروب الاميرة هيا بنت الحسين الى المانيا

تصدرت الاميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمدبن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، قائمة البحث بعد الابناء التي افادت بأنها هربت الى الاراضي الالمانية.

ابتعاد عن الانشطة

وكانت الاميرة هيا بنت الحسين قد ابتعدت عن كل نشاطاتها وظهورها الإعلامي منذ شهر فبراير الماضي، وتساءل الكثير من المراقبين وقتها أين الأميرة هيا التي إعتادت الظهور مع زوجها حاكم دبي خصوصا في رحلاته الخارجية.

الاميرة تطلب الطلاق

ونشرت العديد من الانباء أن الأميرة هيا طلبت الطلاق من حاكم دبي منذ فترة طويلة ولكنه رفض الأمر، وحاولت الهروب أكثر من مرة ولكنها لم تفلح في الأمر، بينما افصحت مصادر لتقارير عالمية إن الأميرة هيا هربت من زوجها واستطاعت الوصول الى ألمانيا مع ابنها وبنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني كانت تعرفه منذ زمن، واستطاع أن يهربها إلى ألمانيا وطلبت اللجوء هناك.

تصعيد عالمي

ولفتت المصادر ذاتها التي رفضت الافصاح عن اسمها، أن كل من محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلبا من السلطات الألمانية إعادة الأميرة الأردنية وابنها وأبنتها إلى دولة الإمارات إلا أن برلين رفضت هذا الطلب بشدة وأكدت التزامها بعدم ممارسة الإعادة القسرية تحت أي اعتبارات بحق الأميرة الأردنية.

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وتسبب رفض السلطات الألمانية إعادة الأميرة الأردنية بحالة غضب لدى محمد بن راشد بحيث توعد بالتصعيد ضد الحكومة الألمانية.

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