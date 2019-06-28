تراند اليوم : الأميرة هيا الحسين .. فضيحة النظام الإماراتي

هيا الحسين .. فضيحة النظام الإماراتي

فضيحة محمد بن راشد و محمد بن زايد

السيدة هيا الحسين هربت من بيت زوجها في الإمارات، ولم يتبين سبب الفرار من سطوة حاكم دبي، إلا أن تقارير كشفت عن السبب مؤكدة أنها هربت بعد محاولة دفعها من أجل المساعدة في الإنقلاب على أخيها ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، مؤكدة أن بن راشد لم يتدخل ولم يكن ليتدخل وليس له أي وجود، وأن بن زايد من خاض الضغوطات عليها لكي ترضخ وتساعدهم.

“أنا مهرة عربية أصيلة ولا أقبل أن أكون زوجة بغل”.

تلك الجملة كانت أول تصريحات الأميرة هيا الحسين أخت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوجة الأمير محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس في دولة الإمارات، بعد أن تركت بلاده واتجهت إلى ألمانيا لتحتمي بعيدا عن يد الإماراتيين، وتحت حماية دبلوماسية بقيت هناك.

هيا بنت الحسين أم هند بنت المهلب

لدى الملوك من شاكلة بن راشد تاريخ طويل من الهروب والمكايدات الاجتماعية والإنسانية، وإذا ما نظرنا لأول تصريحات هيا بنت الحسين وبإرجاعها لأصلها التاريخي، كانت تلك الجملة بالأساس لهند بنت المهلب، وتلك كانت من أجمل وأذكى النساء في زمانها والتي تزوجت من الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الزواج رغما عنها، كما عاشت هيا رغما عنها في بيت بن راشد.

وتطلقت من الحجاج بعد عام واحد، حيث سمعها تقول في بيتي شعر:

وما هند إلا مهرة عربية .. سليلة أفراس تحللها بغل

فإن أتاها مهر فلله درها .. وإن أتاها بغل فمن ذلك البغل

يتشابه المعنى بما قالته هند عن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي غضب لما سمعه وقام بتطليقها في رسالة أرسلها لها عن طريق خادمه، فردت هند “كنا فما فرحنا ,, فبنا فما حزنا”، وما معناه أنها تزوجت وما فرحت وتطلقت فما حزنت على زوجها القديم.

وبعد طلاقها طلبها الخليقة عبدالملك بن مروان للزواج، قبل أن تقول له أن “الكلب ولغ في الإناء” في إشارة لزواجها السابق من الحجاج، لكن الملك أكد لها أنه يمكن “غسله سبعا إحداهن بالتراب”، قبل أن تشترط عليه عند الزواج أن يقود الحجاج محملها إلى الخليفة ويكون حافيا في قدميه وبلباسه قبل الولاية.

في الطريق ألقت هند دينارا على الأرض وطلبت من الجمّال (الحجاج بن يوسف)، أن يعطيها “الدرهم” فأبلغها أن دينار، قبل أن تقول “الحمدلله الذي أبدلني الدرهم بالدينار”، وذلك مقصدها لإهانة الحجاج أمام عبدالملك بن مروان.

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الحجاج في وليمة الخليفة قال أنه تعلم أن لا يأكل فضلات الرجال، ففهمها عبدالملك، ولما تزوج هند لم يقربها، إلا أن هند في إحدى زياراته قالت سبحان الله بعد أن فرطت عقد من اللؤلؤ وشرعت في نظمه مرة أخرى، فقال لما تقولين، أجابت أن اللؤلؤ هذا من زينة الملوك ولا يثقبه إلا الغجر ففهمها الرجل، وانتهت أزمته معها.

فضيحة بيت آل مكتوم

تبرز فضيحة الأميرة الأردنية الناجية من البيت المحاك من خيوط المؤمرات والخداع والخيانة، مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يعيشه بيت آل مكتوم.

بينت الأميرة مدى أصالتها في حماية أخيها والهرب من بيوت المال والفراهة والغنى الفاحش، مما يجعلنا نتسائل أي معدن جيد تربت عليه هيا وأي خسة ونذالة تربى عليها آل مكتوم؟! هذا ليس وعظا ولكنها الحقيقة الواضحة التي يراها العيان ويشهد بها كل من سمع القصة.

يدور محمد بن راشد ومحمد بن سلمان وفي قيادتهم محمد بن زايد في محاولة تدمير المنطقة والسيطرة على الحكومات في البلدان العربية من أجل مشروعات صهيونية يتولون تنفيذها مثل مقاولي الأنفار.

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