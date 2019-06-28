شاهد .. صندوق النظافة يكثف حملاته في مديرية صيرة بعدن

كثف صندوق النظافة وتحسين المدينة، في عدن، اليوم الجمعة، حملات التنظيف في مديرية صيرة، إلى جانب اعماله اليومية المعتادة في كل الاجازات والعطل الرسمية والاسبوعية .
نفذ عمال النظافة اليوم حملة نظافة شاملة في مديرية صيرة شملت منطقة البغدة منطقه ( عمر خميس ) وكود الحشيش وبقية احياء المديرية .
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الصندوق وكوادره وعماله باهمية رفع اكوام القمامة وتلبية لكل نداءات المواطنين وحماية على سلامة ونظافة احياء مدينة عدن .
وعبر سكان تلك الاحياء عن شكرهم للجنود المجهولين من كوادر وعمال النظافة الذين يعملون ليلا ونهار وفي كل ايام الاسبوع دون اي استثناءات لايام العطل والاجازات من اجل راحة المواطن والحفاظ على مدينة عدن ..
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