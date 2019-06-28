الزبيدي يناقش أوضاع جبهة ثرة ويشيد بتضحيات أبناء لودر

ناقش رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، مع قيادة جبهة ثرة بمديرية مكيراس، أوضاع الجبهة التي تشهد مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وخلال اللقاء، أشاد الزبيدي ببطولة وتضحيات أبناء لودر خلال المراحلة السابقة منذ الثورة الأولى وجهودهم في محاربة الإرهاب والتصدي لكل مشاريع الإرهاب التي تصدر الى الجنوب.

وقال "ان لودر سجلت مواقف وطنية ستظل خالدة في تاريخ شعبنا المكافح والصابر".. مؤكدا ان لودر واحد من المدن الجنوبية التي يوليها المجلس الانتقالي جل اهتمامه، مبشرا أبناء لودر ومكيراس وابين بمفاجئات سارة تسعد كل أبناء الجنوب.

وأستمع الزبيدي من قائد جبهة ثرة طه حسين أبوبكر ، والدكتور عبدالله الخضر العوذلي، الشخصية السياسية في المدينة، الى شرح مفصل حول جهود التصدي للعدوان الحوثي، وسبل تعزيز الجبهة ودعمها بكل ما تحتاجه.