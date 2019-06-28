ضبط مسافر يمني في مطار الملكة علياء بحوزته شحنة قات

ضبطت السلطات الامنية الاردنية بمطار الملكة علياء الدولي مسافر يمني وبحوزته شحنة قات كانت مخبأة في حقيبة تابعة لها .
ونقل موقع عدن تايم عن مسافرين قولهم، أنهم كانوا على رحلة اليمنية التي اقلعت صباح الخميس في الرحلة رقم 640 المتجهة من مطار عدن الدولي الى عمان .. مشيرين إلى أن مسافرا اثناء خضوع امتعته للتفتيش عثر رجال الامن الاردني بحيازته كميات من القات المحظور دخوله او تناوله في المملكة الاردنية .
وأضاف المسافرون أنه على اثر ضبط كمية القات وحامله خضع المسافرون رجالا ونساء لعملية تفتيش ذاتي دقيقة مما تأخر دخولهم العاصمة عمان.
وبحسب مسافرين ان الشخص الذي ضبطت بحيازته كمية القات في حقيبة خاصة برر ان لا علم بمحتوياتها وهو مجرد ناقل للحقيبة سيقوم باستلامها شخص آخر في عمان.
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