شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف شاب يمني في أميركا لتحويله ملايين الدولارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت السلطات الأمنية في مدينة ديترويت التابعة لولاية ميشيغان الأميركية شاب يمني بتهمة إرسال 9 ملايين دولار اميركي إلى “الشرق الاوسط” بطريقة غير قانونية.

وقالت شبكة “ABC” الاخبارية الاميركية إن الشاب اليمني هيثم نعمان البالغ / 26 عامًا / متهم بإنشاء أعمال تجارية كان يستخدمها لإرسال ملايين الدولارات إلى الخارج.

وأشارت الشبكة إلى أن التهم المنسوبة إلى نعمان، سجلت خلال الفترة بين أغسطس 2014 ومارس 2015 عندما كان الشاب يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

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ونقلت الشبكة عن محققين لم تسمهم القول إن هيثم نعمان فرض رسومًا على أشخاص من جميع أنحاء أميركا مقابل إرسال أموال من خلال أعماله، على الرغم من أنه لم يكن لديه ترخيص “شركة تحويل أموال”.

وقالت الشبكة إنه “خلال حوالي 8 أشهر فقط، قام بتحويل 8 ملايين و967 ألفا و516 دولاراً، معظمها إلى اليمن.

وذكرت الشبكة أن نعمان اتهم بتقديم تقارير معاملات “مزيفة” وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.

وبحسب شبكة “ABC” الاميركية لم تكشف لائحة الاتهام من هم الأشخاص الذين كان يرسل لهم الأموال ولماذا.