شكرا لقرائتكم خبر عن طالبوه بتذاكر سفر للعودة إلى اليمن…فأحضر لهم الشرطة [وثيقة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دانت رابطة الطلاب اليمنيين في موسكو، استدعاء السفير أحمد الوحيشي الشرطة الروسية لإخراج ضباط يمنيين خريجين طالبوه بتذاكر سفر للعودة إلى اليمن.

وأوضحت الرابطة في بيان – حصل “المشهد اليمني” على نسخة منه – أن الشرطة الروسية اعتدت على الضباط الخريجين الضباط الخريجين بعد استدعائها من قبل السفير الوحيشي.

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وأشارت الرابطة إلى أن الخريجين البالغ عددهم 65 طالباً سبق أن طالبوا الملحقية العسكرية للحصول تأشيرات مرور عبر عمان او السودان حيث ستنتهي إقامتهم في موسكو في 30 يونيو 2019.

واعتبر البيان ما قام به السفير الوحيشي “فضيحة وانتهاك لحرمة وسيادة السفارة التي تعتبر أرض يمنية”.

وطالبت الرابطة في بيانها الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بأن يكون لهم موقف واضحة من “الانتهاكات المتتابعة” من قبل السفير بالمحاسبة والتحقيق.