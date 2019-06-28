شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الحكومة اليمنية بخصوص تأشيرات الحج هذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، المواطنين في مختلف المحافظات من التعامل مع ما يسمىٰ بتأشيرات الحج المجاملة.

وأكد قطاع الحج والعمرة أن جميع تأشيرات الحج الممنوحة لموسم حج 1440 هـ قد تم نفادها في الأسواق عبر وكالات الحج المعتمدة خلال شهر رجب الماضي.

وأهاب القطاع بجميع المواطنين الحذر من التعامل مع من يروجون لمثل هذه التأشيرات ويبيعونها في السوق السوداء بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

ودعا القطاع المواطنين إلى الإبلاغ عن من يروجون لتلك التأشيرات بأي فرع من فروع الوزارة في المناطق المحررة.