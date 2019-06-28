شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار وارتفاع السعودي أمام الريال اليمني في تداولات صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية تراجعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الجمعة 28 يونيو 2019م وقالت متداولون إن سعر الدولار الأمريكي مستقر لليوم الثاني فيما ارتفع السعودي بشكل طفيف عن تداولات الأمس آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الجمعة: أسعار الصرف الدولار الأمريكي:… آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الجمعة:

أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 564 : 566

الريال السعودي : 150 : 150:5

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