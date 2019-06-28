التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في شدا الحدودية بصعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، حزيران 28، 2019 مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. Advertisements ويوم أمس قصفت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي رازح وباقم الحدوديتين. وأسفر القصف الجوي عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الانقلابية. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات مليشيا الحوثي في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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