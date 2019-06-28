تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية.. اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في قيمتها ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على

النحو التالي:

اسعار الذهب عيار 24 11,178 ريال $44.66

سعر الذهب عيار 22 10,247 ريال $40.94

اسعار الذهب عيار 21 9,781 ريال $39.08

اسعار الذهب عيار 18 8,384 ريال $33.49

سعر الذهب عيار 14 6,521 ريال $26.05

سعر الذهب عيار 12 5,589 ريال $22.33

اسعار أوقية الذهب 347,635 ريال $1,389

اسعار جنيه الذهب 78,248 ريال $312.62

اسعار كيلو الذهب 11,177,962 ريال $44,6590