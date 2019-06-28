وزير النفط والمعادن: الاستقرار الأمني في شبوة وحضرموت شجّع شركات عالمية كبرى على استئناف العمل

أشاد وزير النفط والمعادن د . أوس العود بالوضع الأمني في محافظات الإنتاج النفطي حضرموت شبوة مأرب ووصف الوضع في هذه المحافظات بالممتاز .

واعتبر الوزير العود عودة شركة كبرى بحجم شركة ( O M V ) النمساوية وتوتال وغيرها من الشركات للعمل في شبوة دليلا قاطعا على ثقة الشركة في الأجهزة الأمنيّة بالمحافظة .

جاء ذلك في لقاء خاص أجراه وديع منصور بثّته قناة الغد المشرق ظهر الجمعة .

وقال د . العود إن الوضع الأمني في المناطق المحررة سمح بعودة شركات للعمل حيث كانت البداية لعودة الشركات النفطيّة للعمل من حضرموت ثم شبوة ، وتمّ استئناف الضخ والعمل في 4 قطاعات نفطيّة في حضرموت وشبوة ، حيث تنتج حضرموت حاليا 35ألف برميل من و5 ألف برميل من شبوة .

وتابع وزير النفط والمعادن : انتاج القطاع 18 في مأرب يذهب لتغطية حاجة المحافظة بعد تكريره في مصفاة صافر .

وقال الوزير في معرض اجاباته عن أسئلة البرنامج إنمصفاة عدن كانت تلبّي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي حيث كانت تضخ 2 مليون برميل شهريّا .

وكشف العود عن مشروع استراتيجي قيد التنفيذ العمل لمد انبوب (84كلم) من عسيلان إلى الإنبوب الروسي في رضوم . موضّحا إن الإنبوب الجديد سيمكن الوزارة من تصدير نفط شبوة ومأرب عبر ميناء رضوم ، وسيكون المشروع الجديد جاهزا بعد 4 أشهربحسب الاتفاق مع الشركات النمساوية والصينيّة المنفّذة ، وبذلك سيكون ميناء رضوم بديلا لميناء راس عيسى الواقع تحت قبضة الإنقلابيين .

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الوزير العود أوضح إن تشغيل ميناء رضوم والربط بالإنبوب الروسي القديم ، سيحل مشكلة التصدير بنسبة 70% .

الدكتور العود كشف في حديثه عن الإحتياطي من الغاز الطبيعي في القطاع 18 مأرب حيث أفاد أنّه يبلغ9 تريليون قدم مكعّب ويبلغ الإحتياطي من الغاز في عسيلان والقفلة 2 تريليون قدم مكعّب

وتوقّع د. العود عائدات من تصدير النفط والغاز نهاية العام تصل إلى 800 مليون دولار

لتصل إلى مليار و200 مليون دولار في نهاية العام القادم .

وعن عمل مصفاة عدن والتجاذب في المهام القائم حاليا بينها وبين شركة النفط أوضح الوزير إن عمل المصفاة هو الإستيراد والتكرير بينما شركات النفط عملها التوزيع الداخلي ، موكّدا أنّه

غير راضٍ عن الأوضاع في مصافي عدن ، ويطمح للتطوير والتحسين ، ولو عبر الخصخصة لشركات دوليّة كبرى .