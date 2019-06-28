الأجهزة الأمنية تضبط عدداً من المتعاطين وكمية ذهب بالمكلا

ضبطت الأجهزة الأمنية في أحياء متفرقة من مدينة المكلا خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة عددٍ من المتعاطين للحشيش والمشفطّين ( مستنشقو البويا مع الصمغ ) إضافة إلى كمية ذهب داخل كيس بلاستيكي صغير ضُبِطَ مع أحد الأشخاص خلال المداهمات التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضمن حملتها التي تستهدف أوكار المتعاطين والمروجين ومصانع الخمور .

وتأتي الحملة الأمنية بقيادة مدير مكافحة المخدرات المقدم عبدالله أحمد لحمدي ومشاركة قوات النجدة والقوات الخاصة وأمن المديرية والبحث الجنائي وبتوجيهات من المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي الذي دشن انطلاقتها مطلع الأسبوع الجاري وتهدف إلى الحد من انتشار المخدرات بين أوساط الشباب .

مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبدالله لحمدي أكد للإعلام الأمني ان الحملة الأمنية مستمرة ولم تُحدد بزمن معين طالما هناك من يروّج ويتعاطى المخدرات فإن الأجهزة الأمنية ستكون لهم بالمرصاد ولن تتهاون مع من يبث سمومه بين أوساط شبابنا ومجتمعاتنا المحافظة، شاكراً جهود كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المشاركة في الحملة .

وأشار المقدم "عبدالله لحمدي" إلى ان الأجهزة الأمنية تتحفظ على المضبوطين وما بحوزتهم لاستكمال الإجراءات القانونية قبل إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع إزاء ما اقترفته أياديهم من تخريب لجيل من الشباب من خلال نشر وترويج المخدرات بين أوساطهم.