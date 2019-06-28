جريمة تهز صنعاء.. اقتلاع عين زوجة وكسر جمجمتها

كشف الصحفي عبدالكريم المدي، عن جريمة بشعة هزت صنعاء، عقب قيام أحد الأشخاص باقتلاع عين زوجته وكسر جمجمتها.

وكتب المدي في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رصدها "الخليج 365" - "جريمة بشعة في العاصمة صنعاء، تضامنوا مع الضحية هدى الشرجبي".

وقال المدي:"علي أحمدحمودالسقاف، شخص يسكن في العاصمة صنعاء- حدة- سوق حجر، عذّب إمرأته( هدى الشرجبي) وأم أطفاله الخمسة لمدة عامين".

وتابع :"ويوم الأربعاء الماضي، تجرد من كل معاني الإنسانية وعذبها بكل أنواع التعذيب وأقتلع إحدى عينها وكسر جمجمتها وأغلق عليها هي وأطفالها غرفة في البيت وذهب لتناول طعام الغداء خارج البيت وخزن وعاد في المساء فتح وهي جثة هامدة وسط أطفالها الخمسة".

ومضي قائلا:"تضامنوا معها، اضغطوا لإعدام هذا القاتل المتوحش إنتصارا للعدالة ولروح هدى الشرجبي التي ظلت صابرة ومحتسبة لمدة عامين منذُ بدأ يحقد عليها بسبب أن أخوها طلق أخت القاتل".