الشبيبي مُهاجماً الحوثيين: بسببهم أصبحت المساجد خاوية

هاجم الإعلامي، فيصل الشبيبي، المدير التنفيذي لقناة "اليمن اليوم"، الجمعة، الحوثيين، معتبراً أن المساجد أصبحت خاوية بسببهم.

وقال الشبيبي في تغريدات رصدها "الخليج 365" - "لو كان لديهم ذرة عقل، لقاسوا شعبيتهم من المساجد، في صلاة الجمعة فقط، والتي أصبحت خاوية من المُصلين، بسبب الخُطب الجوفاء".

وتابع:"وفرض فكرهم الدخيل على المجتمع بالقوة، بعد أن كانت المساجد تزدحم إلى درجة أن الناس يُصلّون في الشوارع، واليوم، أكبر مسجد لا يتجاوز ثلاثة صفوف".

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وكتب في موضوع آخر:"تنبّهوا لأطفالكم واحذروا انضماهم إلى الدورات الطائفية التي يدعو إليها الحوثي، تحت مسمى تحفيظ القرآن، بينما الهدف هو إدخالهم في مذهبه الجديد والدخيل على اليمنيين، والزج بهم في جبهات القتال بعد غسل أدمغتهم، وإقناعهم بفكره العنصري، بعد أن أصبحت المساجد حكراً عليه وتحت إمرته".

كما تطرق إلى أن "خمسة ملايين اسطوانة غاز (قنابل موقوتة) تهدد خمسة ملايين أسرة، وقال:"صلّحوها يا حوثيين، وبعدين حرروا فلسطين، العقل زينة".

وذكر أن "ضحايا اسطوانات الغاز وطريق العَبْر، إذا لم يتم تدارك الأمر، سيتجاوزون ضحايا الجبهات".