شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مسلح يطلق النار على مواطن بالشيخ عثمان ويصيبه بجراح بالغة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتح مسلح مجهول النار على مواطن وسط الشيخ عثمان قبل قليل واصابه بجراح بالغة. ووقعت الحادثة في محيط مسجد النور. وقال شاهد عيان لصحيفة عدن الغد ان مسلح اقترب من مواطن كان يجلس بالقرب من مسجد النور واطلق النار عليه. واصيب المواطن بعيارات نارية اخترقت البطن حيث نقل الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

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