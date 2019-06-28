شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 26 مرشحاً للانتخابات الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ ظهور المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين الطامحين للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تقام في نوفمبر 2020. وبلغ عدد المرشحين حتى الآن 24 مرشحاً ومرشحة للديمقراطيين، واثنين فقط للجمهوريين هما: الرئيس دونالد ترامب، وويليام ويلد الحاكم السابق لولاية ماسوشستس، وسيختار كل حزب مرشحاً واحداً فقط.

ونعرض فيما يلي معلومات عنهم:

– الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

– ويليام ويلد: الحاكم السابق لولاية ماسوشستس 1991-1997، خاض الانتخابات على منصب نائب الرئيس مع الحزب الليبرالي عام 2016، وفي عام 1974، عمل مستشاراً في اللجنة القضائية بمجلس النواب أثناء التحقيق في فضيحة ووتر جيت.

– مايكل بينيت: يبلغ من العمر 54 عاماً، سيناتور عن ولاية كولورادو، عضو مجلس الشيوخ عن كولورادو منذ عام 2009.

– جو بايدن: 76 عاماً، نائب الرئيس السابق باراك أوباما من 2009-2017، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير من 1973-2009.

– كوري بوكر: 49 عاماً، من أصل إفريقي أميركي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي رئيس بلدية سابق. يشبّه بأوباما، محامٍ لامع.

– ستيف بولك: عُين كمحافظ، منذ 2013، وكان المحامي العام لمونتانا من 2009-2013، يدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات شراء الأسلحة.

– بيت بوتيج: عمدة ساوث بيند، إنديانا، 37 عاماً، رئيس بلدية إنديانا منذ عام 2012.

– جوليان كاسترو: 44 عاماً أصوله أميركية لاتينية، وزير الإسكان السابق مع أوباما، ورئيس سابق لبلدية سان أنطونيو في كاليفورنيا، من نجوم السياسة الصاعدين.

– بيل دي بلاسيو: عمدة من 2014 حتى الآن، المحامي العام لنيويورك سيتي في 2010-2013، مؤيد لسياسات ترامب بخصوص تشديد إجراءات الهجرة.

– جون ديلاناي: رجل أعمال، يدعو لتحديث البرامج الاجتماعية لتناسب عالم اليوم، لديه شركتان، وأعلن الحزب عن نيته للترشح منذ 2017.

– تولسي جابرد: مجلس مدينة هونولولو، 2010-2012، تدعو لإنهاء الحروب، أول هندوسية، في الكونغرس. عملت في الحرس الوطني في هاواي، وكلفت بالعمل في العراق عام 2004.

– كريستين جيليبيراند: 52 عاماً، ممثلة نيويورك في مجلس الشيوخ، من 2007-2009 ثم سيناتور عن نيويورك منذ عام 2009.

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– كامالا هاريس: 54 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا منذ 2017، محامية مقاطعة سان فرانسيسكو من عام 2004 إلى عام 2011، ومحامي عام كاليفورنيا سابقاً.

– جون هيكنلوبر: 67 عاماً، حاكم كولورادو السابق، صاحب مطعم، رئيس بلدية دنفر من عام 2003 إلى عام 2011 وحاكم ولاية كولورادو في الفترة من 2011-2019.

– جاي انسلي: محافظ منذ 2013، ممثل حكومي، 1988-1992، يتبنى قضية تغير المناخ، وهي جزء أساسي من حملته. ويضغط للحصول على طاقة نظيفة.

– إيمي كلوبوشار: 58 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، دعت الديمقراطيين إلى التركيز على تشريعات لمعالجة الإدمان وخفض كلفة الدواء.

– وين ميسام: عمدة منذ 2015 حتى الآن، يرى أنه صاحب أفكار جريئة وأنه الشخص الأقرب إلى الناس.

– سيث مولتون: يرى أن البلاد تحتاج لجيل جديد من القيادة، كان أحد المحاربين القدامى في فيلق مشاة البحرية وهو من خريجي جامعة هارفارد.

– روبرت أورورك: 46 عاماً، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس، سطع نجمه في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2018، دعا إلى إصلاح نظام الهجرة، وتسهيل الخدمات الصحية للمناطق الريفية. أيرلندي الأصل.

– تيم رايان: سيناتور في 2000-2002، يرى أن بلاده منقسمة، سبق وأطلق محاولة فاشلة في عام 2016 لإقالة النائبة المخضرمة وزعيمة الحزب نانسي بيلوسي.

– بيرني ساندرز: سيناتور فيرمونت، 77 عاماً، ممثل فيرمونت من عام 1991 إلى 2000 وعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ عام 2007.

– جو سيستاك: ممثل برلماني 2007-2010، خدم في البحرية الأمريكية 31 عاماً، خسر أمام الجمهوري بات تومي في عام 2010 وفشل في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2016.

– إريك سوالويل: 38 عاماً، ممثل كاليفورنيا منذ عام 2013، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، عبر عن اعتقاده بأن هناك أدلة على أن حملة ترامب تواطأت مع الروس في انتخابات 2016.

– إليزابيث وارين: 69 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوستس. محامية وأستاذة قانون، ترى أن الوقت حان لتولي المرأة منصب الرئاسة، تعرضت لانتقادات، وخصوصاً من دونالد ترامب.

– ماريان ويليامسون: مؤلفة وناشطة، 66 عاماً، معلمة روحية للعصر الجديد لمدة 35 عاماً.

– أندرو يانغ: رجل الأعمال، 44 عاماً، مؤسس برنامج الزمالة غير الربحية المسمى “Venture for America” .