تعرف على 26 مرشحاً للانتخابات الأمريكية

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عدن - ياسمين التهامي - بدأ ظهور المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين الطامحين للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تقام في نوفمبر 2020. وبلغ عدد المرشحين حتى الآن 24 مرشحاً ومرشحة للديمقراطيين، واثنين فقط للجمهوريين هما: الرئيس دونالد ترامب، وويليام ويلد الحاكم السابق لولاية ماسوشستس، وسيختار كل حزب مرشحاً واحداً فقط.
ونعرض فيما يلي معلومات عنهم:
– الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
– ويليام ويلد: الحاكم السابق لولاية ماسوشستس 1991-1997، خاض الانتخابات على منصب نائب الرئيس مع الحزب الليبرالي عام 2016، وفي عام 1974، عمل مستشاراً في اللجنة القضائية بمجلس النواب أثناء التحقيق في فضيحة ووتر جيت.
– مايكل بينيت: يبلغ من العمر 54 عاماً، سيناتور عن ولاية كولورادو، عضو مجلس الشيوخ عن كولورادو منذ عام 2009.
– جو بايدن: 76 عاماً، نائب الرئيس السابق باراك أوباما من 2009-2017، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير من 1973-2009.
– كوري بوكر: 49 عاماً، من أصل إفريقي أميركي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي رئيس بلدية سابق. يشبّه بأوباما، محامٍ لامع.
– ستيف بولك: عُين كمحافظ، منذ 2013، وكان المحامي العام لمونتانا من 2009-2013، يدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات شراء الأسلحة.
– بيت بوتيج: عمدة ساوث بيند، إنديانا، 37 عاماً، رئيس بلدية إنديانا منذ عام 2012.
– جوليان كاسترو: 44 عاماً أصوله أميركية لاتينية، وزير الإسكان السابق مع أوباما، ورئيس سابق لبلدية سان أنطونيو في كاليفورنيا، من نجوم السياسة الصاعدين.
– بيل دي بلاسيو: عمدة من 2014 حتى الآن، المحامي العام لنيويورك سيتي في 2010-2013، مؤيد لسياسات ترامب بخصوص تشديد إجراءات الهجرة.
– جون ديلاناي: رجل أعمال، يدعو لتحديث البرامج الاجتماعية لتناسب عالم اليوم، لديه شركتان، وأعلن الحزب عن نيته للترشح منذ 2017.
– تولسي جابرد: مجلس مدينة هونولولو، 2010-2012، تدعو لإنهاء الحروب، أول هندوسية، في الكونغرس. عملت في الحرس الوطني في هاواي، وكلفت بالعمل في العراق عام 2004.
– كريستين جيليبيراند: 52 عاماً، ممثلة نيويورك في مجلس الشيوخ، من 2007-2009 ثم سيناتور عن نيويورك منذ عام 2009.
– كامالا هاريس: 54 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا منذ 2017، محامية مقاطعة سان فرانسيسكو من عام 2004 إلى عام 2011، ومحامي عام كاليفورنيا سابقاً.
– جون هيكنلوبر: 67 عاماً، حاكم كولورادو السابق، صاحب مطعم، رئيس بلدية دنفر من عام 2003 إلى عام 2011 وحاكم ولاية كولورادو في الفترة من 2011-2019.
– جاي انسلي: محافظ منذ 2013، ممثل حكومي، 1988-1992، يتبنى قضية تغير المناخ، وهي جزء أساسي من حملته. ويضغط للحصول على طاقة نظيفة.
– إيمي كلوبوشار: 58 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا، دعت الديمقراطيين إلى التركيز على تشريعات لمعالجة الإدمان وخفض كلفة الدواء.
– وين ميسام: عمدة منذ 2015 حتى الآن، يرى أنه صاحب أفكار جريئة وأنه الشخص الأقرب إلى الناس.
– سيث مولتون: يرى أن البلاد تحتاج لجيل جديد من القيادة، كان أحد المحاربين القدامى في فيلق مشاة البحرية وهو من خريجي جامعة هارفارد.
– روبرت أورورك: 46 عاماً، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس، سطع نجمه في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2018، دعا إلى إصلاح نظام الهجرة، وتسهيل الخدمات الصحية للمناطق الريفية. أيرلندي الأصل.
– تيم رايان: سيناتور في 2000-2002، يرى أن بلاده منقسمة، سبق وأطلق محاولة فاشلة في عام 2016 لإقالة النائبة المخضرمة وزعيمة الحزب نانسي بيلوسي.
– بيرني ساندرز: سيناتور فيرمونت، 77 عاماً، ممثل فيرمونت من عام 1991 إلى 2000 وعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ عام 2007.
– جو سيستاك: ممثل برلماني 2007-2010، خدم في البحرية الأمريكية 31 عاماً، خسر أمام الجمهوري بات تومي في عام 2010 وفشل في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2016.
– إريك سوالويل: 38 عاماً، ممثل كاليفورنيا منذ عام 2013، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، عبر عن اعتقاده بأن هناك أدلة على أن حملة ترامب تواطأت مع الروس في انتخابات 2016.
– إليزابيث وارين: 69 عاماً، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوستس. محامية وأستاذة قانون، ترى أن الوقت حان لتولي المرأة منصب الرئاسة، تعرضت لانتقادات، وخصوصاً من دونالد ترامب.
– ماريان ويليامسون: مؤلفة وناشطة، 66 عاماً، معلمة روحية للعصر الجديد لمدة 35 عاماً.
– أندرو يانغ: رجل الأعمال، 44 عاماً، مؤسس برنامج الزمالة غير الربحية المسمى “Venture for America” .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.