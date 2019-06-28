شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي يكشف فضيحة مدوية للمرتزقة في المجلس الانتقالي وكيف يتم اغرائهم من قبل الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط السياسي والقيادي في الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، ساخرا عن ‏شروط تحقيق مصالح ذاتية اليوم والحصول على مكاسب مالية ومناصب مع الحكومة الشرعية حسب وصفه

وكتب بن فريد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “شروط تحقيق مصلحة الذاتية اليوم والحصول على مكاسب مالية ومناصب مع ما يسمى بالحكومة الشرعية، أن تكون جنوبي اولا، وأن تعلن رفضك لمشروع الإستقلال ثانيا”.

وأضاف: “لم يحدث في أي مكان في العالم أن تحولت قضية وطن إلى قضية “رأي ورأي آخر” بين نخبه، إلا في الجنوب العربي كما هو حال بعض المنتفعين”.