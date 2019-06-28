شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي يكشف فضيحة مدوية للمرتزقة في المجلس الانتقالي وكيف يتم اغرائهم من قبل الرئيس هادي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط السياسي والقيادي في الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، ساخرا عن شروط تحقيق مصالح ذاتية اليوم والحصول على مكاسب مالية ومناصب مع الحكومة الشرعية حسب وصفه
وكتب بن فريد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “شروط تحقيق مصلحة الذاتية اليوم والحصول على مكاسب مالية ومناصب مع ما يسمى بالحكومة الشرعية، أن تكون جنوبي اولا، وأن تعلن رفضك لمشروع الإستقلال ثانيا”.
وأضاف: “لم يحدث في أي مكان في العالم أن تحولت قضية وطن إلى قضية “رأي ورأي آخر” بين نخبه، إلا في الجنوب العربي كما هو حال بعض المنتفعين”.
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