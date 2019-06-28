شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. انقلاب شاحنة على سيارة صغيرة ، واخرى تهوي من قمة جبل شاهق .. ابناء تعز يتجرعون ويلات السفر بعد انقطاع هيجة العبد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت الطريق الرابط بين مدينة تعز ومحافظات لحج وعدن حوادث سير عديدة نتيحة لوعورتها ومرورها بالمرتفعات الشاهقة .
وقال سكان محليون لموقع صوت المغتربين ان الطريق البديل الذي تسلكة السيارات بعد انقطاع طريق هيجة العبد ، يشهد حوادث مرورية شبه يومية بسبب وعورته وردائته والحمولة الزائدة لبعض شاحنات النقل الثقيل .
يشار الى ان طريق هيجة العبد تم قطعة نهائيا الاسبوع الماضي من اجل اصلاحه واعادة ترميمه بعد ان جرفته سيول الامطار خلال الاسابيع الماضية .
ونتيجة لانقطاع هيجة العبد ، تمر وسائل النقل الخفيف والثقيل بطريق بديل ، لكنه اكثر وعورة وبعدا بالمسافة .
وشهدت الطريق البديل امس الاول سقوط شاحنة محملة بالدقيق من علو شاهق ، ويوم امس ايضا انقلبت شاحنة على سيارة صغير وتوفي سائقها على الفور
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