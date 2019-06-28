شاهد بـ "الصور" ..مقتل مغترب يمني في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - نشبت مشادات كلامية تطورت الى عراك بالأيدي بين مغترب يمني بالسعودية وأحد زبائنه.



وأوضح مصدر مطلع في تصريح بحسب "المشهد اليمني" أن المواطن اليمني منصور عبدالله سعيد الردماني، قتل غدراً إثر مشادة كلامية بينه وبين زبائن سعوديين في مدينة نجران، جنوب السعودية".



وأضاف المصدر بأن الجاني ذهب ينادي شخص آخر، ليترجل الجناة الاثنين من على متن سيارة هيلوكس موديل 2016 ويبدأن العراك بالأيدي مع المجني عليه الردماني الذي مسك أحدهم واتضارب معه وطرحه للأرض، ما أدى الى زعل صديقه الذي ذهب فورا الى سيارته وأخرج مسدسه وأطلق رصاصات غادرة يتراوح عددها من ثلاث الى ست، استقرت في صدر الردماني ورأسه، ليفارق الحياة على الفور".



ونوه المصدر بأن الجناة بعد ارتكاب الحادثة لاذوا بالفرار، وهول صدمة الحاضرين جعلتهم غير قادرين على أخذ رقم لوحة سيارة الجناة، بينما افاد آخرون أنهم قاموا بتسجيله.



وكانت النيابة العامة في السعودية، أجرت تحقيقًا، في حادثة وفاة شاب يمني (17 عامًا)، في محافظة جدة، خلال شهر مارس الماضي، وعليه آثار تعذيب وحرق من الجاني.

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