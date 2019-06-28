شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يكشف عن تعرضه لمصيبه وتحطم في القفص الصدري ويعلن ظهور فرعون جديد في جبال مران أخطر من الحوثي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاحأ المراسل الشهير ، محمد العرب، متابعيه ، بتغريدة مثيرة حول ما يواجهه أثناء عمله الميداني في جبال مران بصعدة شمالي اليمن.

وقال العرب ، في تغريدة رصدها محرر " شبكة بويمن الإخبارية" أنه يتعرض لصعوبات كثيرة في جبال مران.

مشيرا إلى أن أصعبها هو أحد زملائه المصورين، الذي ظهر معه في الفيديو المرفق.

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وأضاف مازحا: لذا أنا أطلب منكم التفاهم مع هذا الفرعوني الذي كسر القفص الصدري.

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