شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يكشف عن تعرضه لمصيبه وتحطم في القفص الصدري ويعلن ظهور فرعون جديد في جبال مران أخطر من الحوثي (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فاحأ المراسل الشهير ، محمد العرب، متابعيه ، بتغريدة مثيرة حول ما يواجهه أثناء عمله الميداني في جبال مران بصعدة شمالي اليمن.
وقال العرب ، في تغريدة رصدها محرر " شبكة بويمن الإخبارية" أنه يتعرض لصعوبات كثيرة في جبال مران.
مشيرا إلى أن أصعبها هو أحد زملائه المصورين، الذي ظهر معه في الفيديو المرفق.
وأضاف مازحا: لذا أنا أطلب منكم التفاهم مع هذا الفرعوني الذي كسر القفص الصدري.
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