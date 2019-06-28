طيران التحالف يشن 3 غارات على الجبل الأسود و"حوث" بعمران

استهدف طيران التحالف العربي، فجر اليوم الجمعة، مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في محافظة عمران. وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارتين على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في الجبل الأسود بمديرية سفيان. كما نفذ الطيران غارة ثالثة على تجمعات الحوثيين بالقرب من المجمع الحكومي في مديرية حوث. وتصاعدت الأخنة من الأماكن المستهدفة دون أن ترد معلومات إضافية.

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