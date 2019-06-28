شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيين يستهدفون مواقع القوات المشتركة بمدينة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، حسبما أفادت مصادر عسكرية ميدانية في وحدة الرصد والمتابعة .



وذكرت المصادر، أن الميليشيات إستهدفت مساء اليوم الخميس، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح .. مشيرة إلى أن مسلحي الميليشيات إستهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المدينة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحي المليشيا بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة .



وتزامنت عمليات القصف والإستهداف الحوثية مع قيام المليشيات بالدفع بتعزيزات عسكرية تتضمن مقاتلين مدججين بالأسلحة وآليات عسكرية داخل مدينة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري الواسع .



وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست المليشيات خلالها التصعيد العسكري في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن .

