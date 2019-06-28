شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع ثورة غاضبة في هذه الدولة العربية واقتحام أول سفارة خليجية ورفع أعلام جديدة وتحرك سعودي إماراتي عاجل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت فضائية "العربية" الخميس، أن متظاهرين اعتدوا على السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد واقتحموها، تنديدًا بورشة المنامة التي أقيمت في العاصمة البحرينية.

وأوضحت القناة نقلًا عن مراسلها، أن قوات الأمن العراقية تدخلت بقوة لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة البحرينية، مشيرة إلى أن السفير البحريني في بغداد أجرى اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتأمين السفارة.

من جانبه، وصف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان الأمر بـ "المؤسف"، وكتب عبر تويتر: "ما يحدث الان لسفارة مملكة البحرين في بغداد امر مؤسف للغاية".

وأوضح موقع "السومرية نيوز" العراقي، أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى السفارة، مشيرًا إلى أن المتظاهرين أحرقوا العلم الإسرائيلي أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور، ورفع العلمين الفلسطيني والعراقي أمام المقر السفارة.

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سبق عُمان@sabqoman

#العراق.. متظاهرون يقتحمون مبنى #السفارة_البحرينية في بغداد ويرفعون العلم الفلسطيني احتجاجاً على استضافتها "#مؤتمر_المنامة "

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بدورها استنكرت البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.



واستدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى السفارة في العاصمة بغداد.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بوصول وزير الداخلية العراقي مقر السفارة البحرينية بعد حادثة الاعتداء.

وفي أبوظبي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي."

ودعا قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.