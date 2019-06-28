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شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد بن سلمان : يغري هذا رئيس دولة اسلامية ويطلب مقابلته ولو لمدة 5 دقائق والرد كان غير متوقع ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب تركي على “تويتر”، عن استجداء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرئاسة التركية للموافقة على لقاء خاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال حساب “ذيب الاناضول” في تغريدة إن ابن سلمان يستجدي الرئاسة التركية بالموافقة على لقاء خاص بالرئيس رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين المنعقدة في “اليابان”.
وكان الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل صباح الخميس، مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.
وكان في استقبال أردوغان في المطار مساعد وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا والسفير التركي في طوكيو مراد مرجان وعدد من المسؤولين.
ويرافق أردوغان في الزيارة عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والمالية براءت البيرق والدفاع خلوصي أكار ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
وأضاف “ذئب الاناضول”، إن محاولات ابن سلمان، بالاجتماع بالرئيس أردوغان ولو لدقائق معدودة باءت بالفشل منذ واقعة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وآخرها رفض الرئيس أردوغان دعوة محمد بن سلمان بالمشاركة في القمة الإسلامية الماضية.
ووصل محمد بن سلمان، ظهر الخميس إلى مدينة أوساكا اليابانية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.
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