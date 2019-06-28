شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عبدالملك الحوثي يفاجئ انصاره باعترافات جريئة على الهوءا مباشرة.. وهذا ما قاله عن أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف زعيم الانقلاب في اليمن، عبدالملك الحوثي من جديد بعلاقته مع إيران وحزب الله .

وقال الحوثي في كلمة قبل قليل، تابعها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" إنه لا يتحرج من ارتباطه بإيران وحزب الله والعراق .

يأتي هذا بعد أن كانت مصادر صحفية كشفت، أن الحوثي ينفذ ضربات جوية ضد أهداف سعودية، من قواعد عسكرية عراقية.

وعن أمريكا، قال الحوثي إنها لا تقدر أتباعها من الأنضمة العربية، ولا تعطيهم أي قيمة، بحسب قوله.