رئيس إنتقالي حضرموت يناقش الإشكاليات التنظيمية بالديس الشرقية

ترأس رئيس القيادة المحلية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، اليوم اجتماعا لأعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمديرية الديس الشرقية.

وكُرّس الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة، لمناقشة الاشكاليات التنظيمية، والبحث عن حلول لأوجه القصور في أداء الهيئة التنفيذية بانتقالي الديس الشرقية .

وشدد الاجتماع على ضرورة اللسراع في استكمال كشوفات المستحقين للسلل الغذائية، المقدمة من المجلس، والمخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسر الأكثر احتياجا، والبدء بتوزعيها في أقرب وقت ممكن .

كما أكد على أهمية المُضي في عملية اشهار اللجان المحلية للمراكز في المديرية، أسوة ببقية مديريات المحافظة .

وأقرّ الاجتماع مواصلة اللقاءات بأعضاء الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية للمديرية، للبحث عن حلول مناسبة لإصلاح الاختلالات التنظيمية، وتفعيل عمل الهيئة التنفيذية بالمديرية.