الميليشيات تقصف مستشفى 22 مايو في الحديدة للمرة الثانية.. فيديو

قصفت مليشيات الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران، فجر الخميس، مستشفى 22 مايو العام، في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، حسبما ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة .

وقال مصدر محلي في المدينة أن المليشيات استهدفت المستشفى بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة مما أسفر عن إندلاع حريق هائل إلتهم مخازن وأجزاء واسعة من المستشفى وأتلفت كافة محتوياته .

وسارعت فرق الإطفاء التابعة للقوات المشتركة إلى المستشفى المستهدف لإطفاء الحرائق المشتعلة فيه والتي إلتهمت الطابقين الثاني والثالث بشكل كامل ، فيما لحقت أضراراً بالغة بباقي أجزاء المستشفى .

ويعد هذا القصف تصعيداً خطيراً من قبل مليشيات الحوثي تجاه الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة بالإضافة إلى آلاف الخروقات والإنتهاكات اليومية للمليشيا في كافة مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، وبذلك يسعى الحوثيون لنسف عملية السلام الأممية وإتفاقية السويد التي ترعاها الأمم المتحدة .