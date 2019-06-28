إستعدادات لإعادة إفتتاح منفذ خباش البقع بصعدة

تستعد السلطة المحلية في محافظة صعدة، لإعادة إفتتاح منفذ خباش البقع أمام العابرين . وتفقد محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوايلي اليوم الخميس سير العمل في استكمال التجهيزات الفنية لإعادة فتح منفذ خباش البقع أمام العابرين . وقال المحافظ في تصريح له أنه سيتم إعادة فتح المنفذ في الأيام القريبة . من جانبهم تقدمت قيادة محور صعدة ومدير عام مديرية كتاف البقع ومدير عام منفذ البقع وقادة الوحدات العسكرية المرابطة هناك بالشكر الجزيل للمحافظ والوفد المرافق له على اهتمامهم الكبير والجهود التي يبذلونها في سبيل استعادة الدولة وإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

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