رئیس الأركان یوجه باستكمال دمج المقاومة التهامیة في الجیش الوطني (فیدیو)

وجه رئیس هیئة الأركان العامة الفریق الركن عبداالله النخعي، قیادة محور الحدیدة بسرعة دمج المقاومة التهامیة

ضمن وحدات الجیش الوطني، واستكمال ترقیم الوحدات التي تم دمجها، بناء على توجیهات فخامة رئیس الجمهوریة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشیر الركن عبدربه منصور هادي.

وشدد رئیس هیئة الأركان العامة، خلال لقائه الیوم في العاصمة المؤقتة عدن، بقیادة محور الحدیدة، على تنسیق

الجهود مع التحالف العربي، كون الهدف الذي یسعى الجمیع إلى تحقیقه واضح، ویتمثل في استعادة الشرعیة وإنهاء الانقلاب.

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وثمن رئیس هیئة الأركان الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعیة بقیادة المملكة العربیة السعودیة، ووقوفهم إلى جانب الیمن في معركة المصیر المشترك ضد الذراع الإیرانیة في الیمن المتمثلة في ملیشیات الحوثي الانقلابیة.

وقدم أركان حرب محور الحدیدة العمید ابراهیم معصلي، تقریر عن سیر المعارك العسكریة المیدانیة في جبهات

الساحل الغربي بشكل عام وجبهة الحدیدة بشكل خاص ووضع الوحدات العسكریة التابعة لقیادة المحور، وتموضعها في جبهات الساحل الغربي، ومعنویات الجنود، وجهود قیادة المحور لاستكمال عملیة دمج المقاومة التهامیة ضمن الجیش الوطني ونسبة الإنجاز في عملیة الترقیم للوحدات العسكریة التابعة للمحور.

حضر اللقاء رئیس هیئة الاستخبارات اللواء الركن احمد الیافعي، ومدیر دائرة شؤون الافراد العامة الخضر أمزمبر.