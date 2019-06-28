المجلس الإنتقالي ينعي إستشهاد القائدين وجدان ورزاز

نعى المجلس الإنتقالي الجنوبي، الخميس، استشهاد القائدين رمزي وجدان، قائد كتيبة الصاعقة، ومنيف رزاز، قائد كتائب الشهيد شلال الشوبجي ، اللذان ارتقيا، شهيدين، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، في معارك الدفاع عن الأرض والكرامة الجنوبية في جبهات محافظة الضالع في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

واعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي، رحيل أبو خطاب ورزاز، خسارة ومؤلمة، ولكنه أكد أن الأرض التي انجبت الشهيدين، قد أنجبت مثلهما آلاف الأبطال الذين وهبوا أنفسهم لوطنهم، وهم من سيواصل الدفاع عن الجنوب وسيادته وحريته.

وقال أن الدماء الجنوبية الطاهرة التي تسيل كل يوم في مواقع الشرف والبطولة والفداء في مناطق مختلفة من أرض الجنوب الحبيب، إنما تكتب عهد الوفاء لهذا الوطن .. مؤكداً إلتزامه بهذا العهد حتى بلوغ النصر الكبير المتمثل بالسيادة الكاملة على أرض الجنوب .