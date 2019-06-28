ناشطون یطالبون بنشر قائمة سوداء بأسماء المخربین وقطاع الطرق

طالب ناشطون وصحفیون الیوم الخمیس الحكومة والسلطة المحلیة بمحافظة مأرب، بنشر قائمة سوداء باسماء المخربین ومستهدفي المصالح العامة وقطاع الطرق.

ودعا الصحفي علي عویضة السلطات الأمنیة بنشر قائمة سوداء تضم اسماء كل مخرب للمصالح العامة، وكل قاطع طریق، وكل متهم بالقتل.

وفي منشور له رصده "الیمن العربي" قال عویضه : "لو تعد السلطات الأمنیة قائمة سوداء تضم كل مخرب للمصالح العامة، كل قاطع طریق، كل متهم بالقتل، یتم تعمیمها في جمیع المنافذ البریة والجویة، والمصالح الحكومیة، لتغیر الحال ولما تجرأ هؤلاء التافهین على القیام بمثل هذه الأعمال".

وأضاف : "لكنهم یخربون ویقتلون ثم یسافرون ویدخلون البلاد ویخرجون متى شاؤوا، بل ولازالت مصالحهم في الشركات تجري بكل یسر وسهولة".

وتساءل: هل سمعتم بقاطع طریق أو قاتل تم نشر اسمه في أي وسیلة إعلامیة ومنعه من السفر؟!.

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وجاءت مطالبة بالتزامن مع نجاح فرع الاتصالات العامة بمحافظة مأرب في إصلاح كابل الألیاف الضوئیة الیوم الخمیس بعد وساطة محلیة نجحت في إقناع المخربین بالسماح للفرق الهندسیة من الوصول إلى منطقة قطع كابل في مدیریة الوادي شرق محافظة مأرب.

وكان مراسل "الیمن العربي" قال ان خدمة الانترنت تحسنت الیوم الخمیس في محافظة مأرب بعد تمكن فریق هندسي تابع لفرع الاتصالات العامة في مأرب من اصلاح كابل الالیاف بعد تعرضه للقطع من قبل مخربین في منطقة العرقین بمدیریة الوادي شرق المحافظة.

وأوضح المراسل ان وساطة محلیة من وجهاء وأعیان من ابناء المنطقة والسلطة المحلیة نجحوا في اقناع المخربین في السماح للفرق الهندسیة من النزول المیداني وإصلاح الكابل بعد نحو اسبوع من تعنت المخربین دون ان تتخذ السلطة أي موقف رادع لهم.

وأكد ان محافظة مأرب تعتمد على مزود وحید لخدمة الانترنت والهاتف من محافظة حضرموت بعد انقطاع كابل الاتصالات القادم من صنعاء نتیجة تعرضه لأضرار خلال المواجهات بین الجیش والملیشیا بین مأرب وصنعاء منتصف العام 2015م.

وكان كابل الاتصالات الذي یزود محافظة مأرب بخدمتي الانترنت والهاتف الثابت من محافظة مأرب تعرض الجمعة الماضیة للقطع في منطقة العرقین شرق مدیریة الوادي من قبل مخربین ومنعوا الفرق الهندسیة من إصلاحه بحجة مطالب لهم.