مليشيا الحوثي تلاحق الفتيات في الحدائق العامة بصنعاء

تواصل مليشيا الحوثي ملاحقة الفتيات العاملات ومضايقتهن في الحدائق العامة والمنتزهات.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا تقوم تقوم بمطاردة النساء العاملات لتوفير لقمة العيش في الحدائق العامة ومحاربتهن في مصدر دخلن الوحيد بعد انقطاع المرتبات.
وقالت احدى النساء العاملات في مجال النقش، أن ميليشيات الحوثي تفرض عليهن جبايات يومية صباحا ومساء، كما تقوم بمراقبتهن لمعرفة مقدار ما يحصلن عليه من مال مقابل عملهن.
وأضافت "أنهن يعتمدن على هذا العمل في الحصول على لقمة عيش لهن ولأسرهن، وأن المبلغ المالي الذي يحصلن عليه في اليوم الواحد زهيد جدا، وأحيانا لا يحصلن على شيء، وبالرغم من ذلك تقوم مليشيا الحوثي الانقلابية باستقطاع مبلغ مالي بشكل يومي منهن صباحاً ومساء".
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