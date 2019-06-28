ملیشیا الحوثي تنهب مبالغ كبیرة من التجار لإحیاء ذكرى ما تسمیه بالصرخة

تواصل ملیشیات الحوثي الإرهابیة، إهدار المال العام والخاص في إقامة فعالیاتها الطائفیة في العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر محلیة مسؤولة بحسب وكالة خبر، أن الملیشیا الحوثیة ألزمت مدیري مدیریات أمانة العاصمة العشر والسلطة المحلیة في المدیریات بالمحافظات المتبقیة تحت سیطرتها بإقامة فعالیات طائفیة تحت مسمى "الذكرى السنویة للصرخة" خلال هذا الأسبوع.

وقالت المصادر إن الفعالیات تتضمن كلمات تحث على أهمیة شعار "الموت" وأبعاده ومدلولاته وأهدافه في مواجهة

ما وصفته "الأخطار والمؤامرات"، بالإضافة إلى قصائد وأناشید طائفیة.

وأضافت المصادر، إن مشرفي ملیشیات الحوثي في عدد من المدیریات أجبروا التجار ورجال الأعمال في مناطق

سیطرتهم على تقدیم مبالغ مالیة كبیرة تحت مسمى دعم الفعالیة ذاتها.

ویتسبب شعار "الصرخة" الذي فرضته میلیشیات الحوثي في مساجد العاصمة صنعاء ومناطق سیطرتها في نشوب

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خلافات بین المصلین والمنتمین لجماعة الحوثي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى و"فتنة" داخل المساجد من وقت إلى

آخر، مما دفع الكثیر من المصلین إلى العزوف عن المساجد التي یحتلها عناصر المیلیشیات المدعومة من إیران.

وعادة ما تقوم میلیشیا الحوثي الانقلابیة، بتمویل فعالیاتها واحتفالاتها الطائفیة بفرض الإتاوات المالیة على التجار

والمستثمرین ورجال المال والأعمال، علاوة على النهب الذي تستقطعه من المؤسسات الحكومیة لذات الفعالیات.

كما فرضت ملیشیا الحوثي الانقلابیة، خلال الثلاث السنوات الماضیة، جبایات وإتاوات مالیة كبیرة على مؤسسات

حكومیة وخاصة، لتمویل احتفالیاتها وفعالیاتها الطائفیة (أسبوع الشهید - مقتل حسین الحوثي - عید الغدیر - مولد النبي - مولد فاطمة الزهراء - ذكرى عشوراء...) وغیرها.