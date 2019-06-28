اليمن تطلب من إسبانيا تأهيل كادرها الدبلوماسي

طلبت الجمهورية اليمنية من مملكة إسبانيا تأهيل كادرها الدبلوماسي في المدرسة الدبلوماسية الإسبانية .

وبهذا الشأن، بحث سفير اليمن لدى مملكة أسبانيا، نبيل ميسري، اليوم الخميس، مع مدير المدرسة الدبلوماسية الاسبانية السفير فيرناندو فيرناندس اريس، إمكانية مساهمة المدرسة في تأهيل الكادر الدبلوماسي اليمني والإستفادة من البرامج التدريبية والدراسات العليا فيها .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أستعرض السفير ميسري خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات السياسية وجهود السلام التي تصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ورفضها تنفيذ بنود إتفاق أستوكهولم .

فيما أعرب المسؤول الإسباني عن أمله في يحل الأمن والإستقرار في اليمن .. مؤكداً أنه سببذل جهوده لادراج طلب اليمن ضمن البرنامج السنوي للمدرسة لهذا العام .