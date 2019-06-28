المؤتمر الثاني لوزارات الداخلیة العربیة یوصي بتطبیق الرقابة الفاعلة

اختتم المؤتمر الثاني للمسؤولین عن الرقابة والتفتیش في وزارات الداخلیة العربیة أعماله باصدار عدد من التوصیات المهمة التي من شأنها تعزیز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة".

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب في تونس، في حضور ممثلین لوزارات الداخلیة في الدول العربیة، فضلا عن جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة.

وترأس وفد بلادنا إلى أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولین عن الرقابة والتفتیش في وزارات الداخلیة العربیة العمید

عدنان القلعة المدیر العام للإدارة العامة للرقابة والتفتیش في وزارة الداخلیة.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى "تبادل الزیارات بین العاملین في إدارات الرقابة والتفتیش على الأجهزة الأمنیة

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لدیها، بما یضمن الاطلاع المیداني على أسالیب العمل ویعزز تبادل التجارب والخبرات".

ودعاها ایضا الى "تطبیق الرقابة الفاعلة التي تركز على جمیع عملیات الوزارة للتأكد من مدى مطابقة أنشطة وإجراءات العمل للقوانین والقرارات والأنظمة بالقدر الذي یحقق كفایة الأداء وتطویره لتحقیق متطلبات الحوكمة".

ونظر المؤتمر في "الأسالیب الحدیثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنیة العربیة، ودور الرقابة والتفتیش في دعم

الحوكمة"، ودعا إلى "تقاسم التجارب بین الدول الأعضاء في هذا الشأن".

وطلب من جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة "تنظیم برامج علمیة لبناء قدرات العاملین في إدارات الرقابة والتفتیش في وزارات الداخلیة العربیة".