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الداخلیة تبحث إمكانیة الاستفادة من تجربة المجر في مراقبة الحدود وأمن البعثات

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بحث وكیل وزارة الداخلیة لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد الأمیر الیوم مع وكیل وزارة الخارجیة المجریة

استیفان بالوج، إمكانیة الاستفادة من الخبرات المجریة في مجال أمن البعثات الدبلوماسیة والتعاون في مجالات

محاربة الإرهاب وتشدید الرقابة على الحدود والتعامل مع القضایا الأمنیة ذات الأبعاد الدولیة.

وتطرق الأمیر الى تطورات الوضع في الیمن والتحدیات التي تواجه وزارة الداخلیة في إعادة بناء المنظومة الأمنیة

والآثار التي تسببها الهجرة غیر الشرعیة الى الیمن .. مشیرا الى استمرار تدفق المهاجرین الى الیمن بالرغم من

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الظروف الاقتصادیة والأمنیة الراهنة.

واعرب عن رغبة الیمن في الاستفادة من الخبرات المجریة في مراقبة الحدود والتعامل مع المهاجرین غیر

الشرعیین.

من جانبه عبر المسؤول المجري عن تطلعه للتعاون وتقدیم كافة أوجه الدعم الممكنة للیمن في مجالات العمل الأمني ومكافحة الجریمة وضبط الحدود.

حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الیمنیة في المجر حماد دحان.

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