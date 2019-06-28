شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث في العاصمة صنعاء خلال الساعات القادمة و”الحوثيون” يصدرون بيان عاجل لجميع المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت اللجنة المنظمة للمسيرات، التابعة للحوثيين، اليوم الخميس، أماكن مسيرات (الصرخة في وجه المستكبرين) ودعت جميع المواطنين للمشاركة الكبيرة. ففي العاصمة صنعاء حددت اللجنة التابعة للحوثيين “باب اليمن” مكانا لمسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين” عصر غدا الجمعة. Advertisements وفي محافظة الحديدة حددت اللجنة مكان المسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين” عصر الجمعة بساحة مدينة الحديدة. أما في محافظة صعدة فقد حددت اللجنة المنظمة مكان المسيرة والتي ستكون صباح الجمعة في مدينة صعدة وتدعو للمشاركة الكبيرة. كما دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرة “الصرخة في وجه المستكبرين” في بقية المحافظات.

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