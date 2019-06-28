شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايران تستفز المملكة والأخيرة في أتم الاستعدادات العسكرية .. وكتائب الخميني تنتظر الفتوى .. وساعة الصفر تقترب ص( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس كتلة بدر في البرلمان العراقي حسن الكعبي، اليوم الخميس، على تقارير زعمت وجود تعاون بينهم وبين الحرس الثوري الإيراني، لنقل طائرات f14 من إيران إلى العراق وتحديدا لمحافظة ديالي لاستهداف المصالح الأمريكية.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن "الحرس الثوري الإيراني وبمساعدة فصائل عراقية تابعة للحشد الشعبي ومن بينها بدر استخدم معسكرات تابعة للجيش العراقي السابق للتحرك منها وضرب المصالح الأمريكية في العراق ولإخفاء طائرات من نوع 14 F عبر نقلها إيران إلى العراق في قصة مشابهة لما حدث في العام 2003 عندما أودع العراق طائراته السي خوي لدى إيران خشية قصفها من قبل قوات التحالف آنذاك".

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وذكرت التقارير أن "الإيرانيين بدأوا بالاستعداد لنقل هذه الطائرات لمطار عباس بن فرناس قرب بعقوبة لإخفائها خشية تعرضها لضربة جوية أمريكية".

وقال الكعبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أنباء إعادة ترميم 3 ثكنات عسكرية من قبل الفوج الهندسي لبدر بالتعاون مع فيلق القدس لإيجاد تمركز للحرس الثوري في ديالي ليس لها أساس من الصحة"، مبينا أن "بدر خلال حربها مع داعش لم تاخذ أية إمكانيات من جهة غير الحكومة العراقية".