شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير ...مدير قناة الجزيرة يفجر مفاجأة ثقيلة عن سبب وفاة الرئيس التونسي وعرض إماراتي صادم رفضه السبسي قبل مماته اليوم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مدير قناة الجزيرة، ياسر أبوهلالة، عن أنباء وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي اليوم إثر وعكة صحية شديدة.

وقال أبوهلالة في تغريدة على تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" إنه " ‏لم يعد ممكناً صحياً استمرار الباجي قايد ‎#السبسي في رئاسة ‎#تونس وهو في حكم الميت، بعد حياة حافلة تليق برجل دولة،تحترمه إن لم تحبه".

وقال مدير الجزيرة إن السبسي "تمكن من مواجهة الثورة المضادة باتفاق التوافق مع الغنوشي ورفض رشوة ‎الإمارات ب8 مليارات، رحل تلاحقه الرحمات جسراً بين الثورة والدولة".