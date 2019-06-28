شكرا لقرائتكم خبر عن كمين محكم لخاطف فتاة في السعودية وهكذا انتهى الامر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكن رجال أمن بمحافظة الطائف السعودية، من اعتقال شخص قام باختطاف فتاة في وقت سابق من مساء أمس الاربعاء.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “سبق”، فقد شوهد أحد الأشخاص يستقل سيارة تحمل الأوصاف ذاتها التي ذكرتها الفتاة في أحد أحياء المحافظة، وعلى ضوئه تم عمل كمين له والقبض عليه وتسليمه للجهة المختصة.
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