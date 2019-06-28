شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تغير على «العمالقة» في عمران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قبل قليل، غارتان وصفتا بأنهما “عنيفتين”، على معسكر تسيطر عليه ميليشيا الحوثي بمحافظة عمران (شمال البلاد).
وقال سكان محليون لـ”المشهد اليمني” إن مقاتلات التحالف أغارت على معسكر لواء العمالقة [29 ميكا] في منطقة الجبل الاسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
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