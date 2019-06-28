مراسلنا.. اتصالات مأرب تنجح في إصلاح كابل الألیاف بعد نجاح وساطة مع المخربین

نجح فرع الاتصالات العامة بمحافظة مأرب من إصلاح كابل الألیاف الضوئیة الیوم الخمیس بعد وساطة محلیة نجحت في إقناع المخربین بالسماح للفرق الهندسیة من الوصول إلى منطقة قطع كابل في مدیریة الوادي شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الیمن العربي" ان خدمة الانترنت تحسنت الیوم الخمیس في محافظة مأرب بعد تمكن فریق هندسي تابع لفرع الاتصالات العامة في مأرب من اصلاح كابل الالیاف بعد تعرضه للقطع من قبل مخربین في منطقة العرقین بمدیریة الوادي شرق المحافظة.

وأوضح المراسل ان وساطة محلیة من وجهاء وأعیان من ابناء المنطقة والسلطة المحلیة نجحوا في اقناع المخربین في السماح للفرق الهندسیة من النزول المیداني وإصلاح الكابل بعد نحو اسبوع من تعنت المخربین دون ان تتخذ السلطة أي موقف رادع لهم.

وأكد ان محافظة مأرب تعتمد على مزود وحید لخدمة الانترنت والهاتف من محافظة حضرموت بعد انقطاع كابل الاتصالات القادم من صنعاء نتیجة تعرضه لأضرار خلال المواجهات بین الجیش والملیشیا بین مأرب وصنعاء منتصف العام 2015م.

وكان كابل الاتصالات الذي یزود محافظة مأرب بخدمتي الانترنت والهاتف الثابت من محافظة مأرب تعرض الجمعة الماضیة للقطع في منطقة العرقین شرق مدیریة الوادي من قبل مخربین ومنعوا الفرق الهندسیة من إصلاحه بحجة مطالب لهم.