أطباء بلا حدود: 100 ألف شخص نزحوا من مدينة عبس بسبب المعارك

أكدت منظمة "أطباء بلاحدود" الإنسانیة الدولیة، الیوم الخمیس، إن 100 ألف شخص نزحوا من مدینة "عبس" بمحافظة حجة، شمال غربي الیمن منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت المنظمة في تغریدة عبر حسابھا على "تویتر" أن " تجدد الاشتباكات في أواخر مارس/آذار في شمال عبس أدى إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص".

وأشارت المنظمة إلى أن ھذا النزوح الجدید "یجعل عدد النازحین یصل الى 100 ألف نازح منذ بدایة العام 2019."

وأوضحت المنظمة أن "ھناك حاجة ماسة لدى النازحین إلى الماء والغذاء والمأوى والوصول إلى الخدمات الطبیة".

واطلق الجیش الیمني، أواخر مارس الماضي، عملیة عسكریة لتحریر أولى مناطق مدیریة عبس التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب الیمن، وانتزع الكثیر من المواقع والمناطق من تحت قبضة مليشيا الحوثي.