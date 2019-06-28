أكدت منظمة "أطباء بلاحدود" الإنسانیة الدولیة، الیوم الخمیس، إن 100 ألف شخص نزحوا من مدینة "عبس" بمحافظة حجة، شمال غربي الیمن منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت المنظمة في تغریدة عبر حسابھا على "تویتر" أن " تجدد الاشتباكات في أواخر مارس/آذار في شمال عبس أدى إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص".
وأشارت المنظمة إلى أن ھذا النزوح الجدید "یجعل عدد النازحین یصل الى 100 ألف نازح منذ بدایة العام 2019."
وأوضحت المنظمة أن "ھناك حاجة ماسة لدى النازحین إلى الماء والغذاء والمأوى والوصول إلى الخدمات الطبیة".
واطلق الجیش الیمني، أواخر مارس الماضي، عملیة عسكریة لتحریر أولى مناطق مدیریة عبس التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب الیمن، وانتزع الكثیر من المواقع والمناطق من تحت قبضة مليشيا الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء بلا حدود: 100 ألف شخص نزحوا من مدينة عبس بسبب المعارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.