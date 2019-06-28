انتشار كبير للكوليرا بالعديد من قرى الوضيع في أبين

قالت مصادر محلية إن مناطق وقرى في مدينة الوضيع التابعة لمحافظة أبين ينتشر فيها وباء الكوليرا بشكل كبير وسط تدني في مستوى الصحي والانساني. وذكر مصادر لـ الخليج 365، ان الوباء ينتشر في قرى ال محوري وماجاورها اضافة الى انتشار حمى الضنك. وسجلت العشرات من الحالات المصابة بالكوليرا وحمى الضنك. ودعا سكان القرى السلطات المحلية الى سرعة انقاذ أبناء هذه المناطق من استمرار فتك الكوليرا وحمى الضنك بأسجادتهم وحتى لا تزداد في عملية الانتشار.

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